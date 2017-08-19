«Сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло», — заявил глава Белого дома Дональд Трамп под восторженные критики сторонников, держащих в руках плакаты «Трамп — Пенс». Эти слова прозвучали в ходе предвыборном митинга во Флориде в ночь с 19 на 20 июня.

Он добавил, что ему и его команде удалось сделать это в 2016 году, и они смогут сделать это снова.

Трамп также провозгласил новый лозунг кампании «Сохраним величие Америки», которое по его словам уже достигнуто.

Отметив успехи в экономическом росте, президент США тут же начал разоблачать организаторов «российского дела», которые незаконным образом шпионили за его предвыборным штабом в 2016 году, а уже в ходе его президентства устроили «крупнейшую охоту на ведьм в истории США».

Трамп заявил, что политики в Вашингтоне боятся, что он снова займет президентское кресло. Затем он добавил, что пойдет на второй срок и «доделает свою работу».

Во время выступления он также коснулся торгового соглашения с Пекином, заявив, что Америка может легко обойтись и без подобного документа с Китаем, обосновав это тем, что сотрудничество с КНР,по его подсчетам, приносит стране $500 млрд убытков в год.

Также Трамп раскритиковал своего предшественника на посту, добавив, что

после Обамы ему пришлось разбираться с огромной нехваткой рабочих мест. Кроме того, он заявил, что и система здравоохранения также пришла в упадок, но за время своей работы в Белом доме ему удалось достичь хороших результатов в этих направлениях.

Он также подчеркнул, что в США никогда не будет социализма. «Республиканцы никогда не поддержат социализм, республиканцы — за свободу!» — сказал он. Это был намек на левого кандидата демократа-социалиста Берни Сандерса, который, согласно опросам, имеет достаточно высокие рейтинги среди избирателей.