МиГ-31 стал поставляться в войска совсем недавно и в небольших количествах. Видимо, возникла насущная необходимость быстрой его замены истребителем пятого поколения.

Поэтому в России уже работают над заменой МиГ-31. «Кинжал» перейдёт к перспективному перехватчику по наследству. Главное, что новинка получит функцию малозаметности. Помимо того, на ней появятся новые авиационные средства поражения.

Выполнение научно-исследовательских работ по этому перехватчику запланировано до конца 2019 года. МиГ-31 создавался специально для доставки новейшей ракеты «Кинжал». Сейчас этот функционал перейдёт к новому истребителю.

Для создания перспективного дальнего перехватчика применят самые новые технологии. Главными его отличиями, помимо малозаметности, станет большой радиус перехвата и применение принципиально новых средств поражения. Минобороны уже согласовало график по этому проекту.

О новинке известно очень немногое. Сообщается лишь, что произойдёт существенное увеличение максимальной дальности и максимальной скорости. Помимо того, этот перехватчик сможет совершить полную интеграцию с единым боевым информационным пространством.

В современном воздушном бое это является очень важным фактором. Создаваемый самолёт сможет выступать и как пусковая платформа, и как система по наведению и целеуказаниям, и как самостоятельная боевая единица.

Очень серьёзным фактором стала скорость передачи полученной информации. Это повлечёт более быстрое и эффективное реагирование.

Новейший перехватчик – очень большой шаг в укреплении обороноспособности России. Его задачей будет полная блокировка определённых границ РФ от противника. Этому способствует невероятная скорость и маневренность истребителей, в том числе МиГ-31.

Также стало известно, что ракета «Кинжал», одновременно, адаптируется к применению с Су-22.