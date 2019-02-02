Шойгу: В армию РФ скоро начнёт поступать лазерное оружие – Путин поставил задачу

Именно оно, как сказал Владимир Путин, станет определять состояние боевого потенциала российской армии и ВМФ на протяжении всего XXI века. Поэтому, именно ему уделяется сейчас в России повышенное внимание.

Сергей Шойгу сообщил, что скоро в армию РФ начнёт поступать самое новейшее лазерное оружие. Такую задачу поставил Путин. Сейчас в войсковой эксплуатации находится «Пересвет». Военные должны подтвердить эффективность этого лазерного комплекса.

Глава РФ отдельно отметил, что лазерное оружие получит отечественную оптику и высокочувствительную оптоэлектронику. Некоторые образцы вооружений до этого можно было представить себе только при чтении фантастических рассказов. В частности речь идёт о боевых лазерных комплексах, предназначенных для тактического уровня.

О том, что у России на вооружении появился «Пересвет», являющийся лазерным комплексом, впервые стало известным из послания президента для Федерального собрания, которое он произнёс 1 марта 2018 года.

Отдельно Путин тогда отметил, что некоторые государства уже ведут работы над тем, чтобы создать оружие с новыми физическими принципами. При этом, он высказал уверенность, что и здесь РФ находится на шаг впереди.

«Пересветы» уже заступили на несение опытно-боевого дежурства с 1 декабря 2018 года. Их боевые возможности до настоящего времени хранятся в глубочайшей тайне.

Согласно бытующему мнению, задачей этих комплексов станет противовоздушная и противоракетная оборона.

Вероятнее всего, их лазеры будут перехватывать самолёты, ракеты, а, возможно, и спутники противника. Мощные лучи станут прожигать обшивку и повреждать аппаратуру, после чего боевое средство станет бесполезной болванкой, потеряв все системы, связанные с его управлением.

РФ стала первой страной, у которой на боевом дежурстве появилось лазерное оружие. Стоимость выстрела – «копейка», а поражение цели осуществляется со скоростью света.