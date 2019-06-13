Турецкий истребитель TF-X без помощи России останется бумажно-картонным проектом

Анкара представила в «Ле Бурже» макет своего нового истребителя. Громко анонсировано, что он будет относиться к пятому поколению.

Однако, к возможностям его реального появления следует относиться весьма скептически. Турецкий истребитель TF-X без помощи России, скорее всего, останется обычным бумажно-картонным проектом.

Турция заявила, что сейчас приступила к поиску поставщиков различных подсистем своей новинки. Следовательно, планируется заказ компонентов за рубежом.

Изначально Анкара предполагала, что 65% оборудования TF-X станут производиться в Турции. Сейчас уже сообщено о готовности к корректировке этого показателя. Вероятнее всего, в сторону уменьшения.

Таким образом, проведение презентации TF-X является не более, чем пиар-проектом. Самостоятельно турки не способны создать современный истребитель, тем более относящийся к пятому поколению.

Во-первых, подобными технологиями на сегодняшний день располагают лишь США и Россия. Даже у Китая и Японии с этим вопросом пока не очень.

Во-вторых, Турция вообще не имеет опыта производства современных боевых самолётов. Ранее в ней всего лишь собирались F-16, да и то по лицензии. Истребитель пятого поколения – это сверхсложный проект.

Видимо, такие анонсы происходят от того, что близится столетие со дня того, как Ататюрком была основана современная Турецкая республика. К ней и собираются подготовить образцы новейших вооружений.

Анкара не располагает необходимыми двигателями. Понятно, что США просто не станут их поставлять для современного турецкого истребителя. В Европе таковые отсутствуют. Китай продолжает импорт их из России.

Следовательно, без помощи России, TF-X останется лишь бумажно-картонной турецкой мечтой. Не исключено, что Анкара попробует сделать проект совместным и привлечь к его реализации Кремль.

Впрочем, об этом пока не говорится, и, Москва, соответственно, не выражает своего мнения.