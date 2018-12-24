Шойгу: ВДВ России выходят на качественно новый уровень

Это позволит данным войскам принимать более активное участие при проведении миротворческих операций. Сейчас идёт их активное перевооружение.

Сергей Шойгу проинформировал, что ВДВ России выходят на качественно новый уровень. Сейчас эти войска составляют основу в силах быстрого реагирования. Это приоритетное направление деятельности Минобороны.

На протяжении прошлого года в ВДВ России были сформированы восемь новых воинских частей и подразделений. Значительно усилена боевая мощь десантно-штурмовых соединений на таких стратегических направлениях, как западное и юго-западное.

Процент современного оружия и техники в составе ВДВ будет в ближайшее время доведён до показателя в 65%. Сейчас – 63,7%.

Помимо того, вводится в эксплуатацию и инфраструктура. Десантники станут проживать в достойных условиях, а техника – надлежащим образом храниться и обслуживаться.

Рост суммарного боевого потенциала ВДВ России составил 12%. Также выросла интенсивность по подготовке войск. За истекший период этого года, проведено более 90 тысяч парашютных прыжков.

На август намечено совместное учение российских десантников с египетскими. Эти мероприятия стали уже традиционными. Местом его проведения станет Рязанская область. Сюда прибудут и спецназовцы из Белоруссии, которые также продемонстрируют своё боевое мастерство.

В данный момент в Сербии проводятся совместные учения, названные «Славянским братством». В них участвует и тактическая группа из состава ВДВ России.

Таким образом, РФ производит масштабное перевооружение всех родов своих войск и совершенствует их боевую подготовку.

Как неоднократно отмечал Шойгу, это является ответом на постоянные вызовы со стороны НАТО.