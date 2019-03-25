США пояснили свою нелюбовь к С-400

Это связано не столько с их боевым потенциалом, который пока не достижим для американских аналогов. Главное в том, что эти комплексы закупила Турция.

Как бы там ни было, а США пояснили свою большую нелюбовь к российским системам ПВО С-400. Пентагон считает, что это платформа для того, чтобы собирать разведывательную информацию в интересах РФ.

Именно поэтому США столь активно возражают против вооружения Турции этими системами. Более того, уже идут угрозы о том, что реализация данного проекта повлечёт в отношениях Вашингтона и Анкары «тяжёлые последствия».

В то же время, если Турция откажется от С-400, США готовы минимизировать негатив от расторжения контракта.

В противном случае, Анкару с начала июля ожидают три дополнительные пакета санкций за непослушание.

В свою очередь, Турция 22 мая сообщила, что к ним готова. Однако, США это не устроило. В тот же день Анкара получила ультиматум.

Согласно нему, сделка с Москвой должны быть отменена до того, как закончится первая неделя июня. Вместо С-400 настойчиво предлагается приобрести американский Patriot с заведомо худшими характеристиками и по более высокой цене. Турция проигнорировала и этот американский демарш.

США и другие страны НАТО высказывают опасения, что если в Турции, являющейся участником Альянса, появятся С-400, его радары быстро научатся распознавать широко разрекламированные американские «невидимки» F-35.

Не исключено, что Анкара бьёт сразу двух зайцев. Получает отличные системы ПВО и отказывается от приобретения истребителей США, которые пока не получается довести до ума. Не исключено, что она закупит российские аналоги.

Стоимость контракта по С-400 – 2,5 млрд долларов. Из них половина покрывается российским кредитом. Постановка комплексов на позиции предусмотрена на осень этого года.