Эксперты предположили темы Путина во время «Прямой линии»

Люди, принимающие решения во власти, ждут, что в очередной раз скажет президент. И тотчас бросятся рапортовать о том, что уже выполняют его указания. И даже буквально уже вчера – предвосхитили и выполнили. А без указаний работать «на прорыв» как-то пока не получается. И если у обывателей могло создаться впечатление (надежда) после прошлогодних президентских выборов, что поставленные главой государства задачи уже вскоре начнут выполняться и приносить какие-то реальные плоды в виде повсеместного улучшения жизни, то пока этого улучшения нет. Происходит топтание на месте. Можно, конечно, пока еще оправдывать это тем, что происходит сосредоточение сил и подготовка «решающего наступления». Это если считать, что у ответственных за это наступление есть общий стратегический план и четкое понимание собственных задач на своем конкретном участке «фронта».

Но на «прямой линии» президенту даже приходится показывать – кто на самом деле может решить какую-то проблему: прямо в эфире губернаторам и прочим ответственным будут звонить, спрашивать, журить. Теребить: Сделайте!»

Правда, кажется, что ответственные не очень-то и хотят принимать ответственность. И уж тем более генерировать самостоятельные идеи, которые сдвинут дело с мертвой точки хотя бы где-то. Прибрать страну или хотя бы город? Простить долги регионам и муниципалитетам? Обнулить какой-то налог хоть на годик? Построить, наконец, скоростную железную дорогу? Хотя бы кормить школьников бесплатно? Легче копаться в отчетах, сетовать на жизнь и при каждом торжественном открытии автобусной остановки набирать в собственных глазах очки за счет исполнения «поручений президента» — будто без указаний сверху это сделать никак нельзя. Ситуация становится тем более тревожной в свете неминуемо грядущей проблемы транзита-2024. А кто будет трудиться? Кадры хоть и проверенные, но зашоренные. И неизменно что-либо критикующие.

Например, на днях в Думе раскритиковали исполнение правительством национальных проектов. Оказалось, что более половины этих проектов исполнены менее чем на 20%. Так доложил комитет по бюджету и налогам. Бюрократия явно работает со скрипом, принимая соответствующие решения, готовя документацию и проходя сложные процессы межведомственного согласования. Это вряд ли следует считать сенсационным открытием, скорее ожидаемым для случая, когда именно от бюрократии (и государственных денег) критически зависит реализация этих самых нацпроектов. В частном бизнесе все работает несколько иначе, но его роль в нацпроектах – подчиненная и зависимая. Нам остается довольствоваться той эффективностью, которую демонстрирует именно бюрократия.

По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, из субсидий регионам на 2020–2021 годы нераспределенными остаются 45 субсидий, это более 40%. Нацпроект «Цифровая экономика» находится на уровне исполнения менее 1%; нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на уровне 2,9%; «Производительность труда и поддержка занятости» - 4%; «Экология» — 7,5%: «Образование» — 15,8%; «Культура» — 17,7%. По госпрограмме «Экономическое развитие и инновационная экономика» дела вроде идут бодрее, было выделено в прошлом году 105 млрд руб. Однако на этом фоне количество закрывшихся бизнесов за прошлый год более чем в два раза превысило количество открывшихся. Почему это происходит – непонятно. Может, это результат борьбы с «фирмами-однодневками», а может переход из света в экономическую тень.

С одной стороны, правительство рапортует о том, что страна поднимается во всяких рейтингах, характеризующих легкость ведения бизнеса и инвестиционный климат в целом. С другой стороны, сам бизнес заявляет о засилье силовиков, недоверии судам и, значит, в целом государству. Объективные факторы также говорят, что объем кредитов малому и среднему бизнесу уменьшается, роста занятости в этом секторе нет. Куда же пошли выделенные на это направление деньги?

Если судить по состоянию федерального бюджета, то у нас вообще все прекрасно, не чета другим странам, той же Америке или многим европейским странам, страдающим от колоссального госдолга и хронического дефицита. Российский федеральный бюджет по итогам пяти месяцев нынешнего года исполнен с профицитом в 2,7% ВПП (в прошлом году профицит составил 1,2% ВВП). То есть казна продолжает «пухнуть от денег», которые она просто не успевает или не хочет расходовать. С бухгалтерской точки зрения, все прекрасно, с экономикой вот только – не очень.

Даже самые оптимистичные прогнозы не обещают темпов роста более 1,5-1,6%. Что еще важнее, фактически стагнация ожидает и реальные доходы населения.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам в свое время во многом заложил основы нынешней бюджетной политики и стратегии, говорит, что нацпроекты поднимут темп роста экономики России в пределах 1%. Это за такие-то несусветные триллионы? Этот жалкий процент и будет означать наш «прорыв»? Может, если бы государство просто раздало эти деньги – бизнесу в виде дешевых кредитов, а населению в виде всяких видов социальной помощи — то уже сами по себе такие суммы, по аналогии с западными программами количественного смягчения» разогнали бы рыночную экономику без всякой пыхтящей над бумажными нацпроектами и согласованиями бюрократии?

К примеру, именно такими методами американским властям удалось разогнать свою экономическую махину до темпов, в два раза выше нынешних российских. С Китаем с его более чем 6% роста ВВП в год лучше даже не сравнивать. Хотя там тоже есть свои госпрограммы, но есть также и налоговое стимулирование (вместо которого у нас – сплошное изобретение новых поборов), и выделение дешевых кредитов не только государственным, но и частным предприятиям.

Если Кудрин прав, и нацпроекты приведут лишь к «ускорению» на 1% ВВП, то это никакой не прорыв, а настоящий провал.

Для того, чтобы выполнить те же социальные программы, объявленные президентом, стране нужен рост не менее 5% в год. Об этих 5% говорили еще в пору объявления предыдущих «майских указов» — в 2012 году. Указы в полной мере, кстати, не выполнены. Если не считать за «выполнение» определенные статистические манипуляции.