В Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы, в ходе которого Украину представляет бывший президент Леонид Кучма. Активизировавшийся процесс переговоров группы проходит на фоне обострения обстрелов в Донбассе.

Стороны планировали договориться о перемирии, однако этого так и не произошло. Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что, «несмотря на очевидную заинтересованность сторон в так называемом хлебном перемирии, они сегодня, к сожалению, не смогли прийти к общему мнению по тексту совместного заявления».

«Введение режима тишины могло бы изменить к лучшему ситуацию с безопасностью в Донбассе, прежде всего, для мирных жителей, которые живут по обе стороны линии соприкосновения. Однако обострение, которое наблюдалось в течение последних дней, мешает этой мирной инициативе. Подгруппе по безопасности поручено проработать подготовку к так называемому «хлебному» перемирию», — написала в своем фейсбуке пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Олифер.

19 июня представительство самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об участившихся обстрелах со стороны украинских сил с применением артиллерии.

«После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм», — заявили в представительстве.

В ДНР утверждают, что огонь был открыт ночью 19 июня в районе города Марьинка. Цель обстрелов — Петровский район Донецка.

Параллельно с этим украинский штаб Операции объединенных сил заявил об обстрелах со стороны ДНР. В штабе также подчеркнули, что противники применили минометы калибра 120 и 82 мм, что нарушает минские соглашения.

«На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям», — утверждают в штабе ООС.

Ситуация в Донбассе усугублялась в течение всего июня. «Страна.ua» со ссылкой на источники в штабе ООС сообщает, что две недели назад 24 отдельная механизированная бригада ВСУ имени короля Даниила практически ликвидировала «серую» зону в районе Марьинки, перенеся свои позиции на 500 м вперед.

16 июня жители Донецка стали сообщать в соцсетях об обстреле прифронтовой части города. В то же время в штабе ООС заявили, что силы ДНР совершили девять обстрелов позиций ВСУ за сутки.

Полпред России Борис Грызлов по итогам состоявшегося сегодня заседания в Минске заявил, что избрание нового президента Украины не улучшило ситуацию в Донбассе.

«Действия новой киевской власти все больше расходятся с той позицией, которую заявили избиратели на выборах президента, — заявил он. — Положительных перемен, на которые рассчитывали люди после выборов, не происходит».

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что обострение ситуации в Донбассе не является демонстрацией политической воли Владимира Зеленского.

«В том, что это происходит по старым планам, у меня сомнений нет. Никаких новых указаний действовать таким образом, как я понимаю, не было.

Пока назначенный президентом руководитель Генштаба, на мой взгляд, не контролирует полностью то, что происходит на линии соприкосновения», — отмечает эксперт.

21 мая Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба — главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Однако, как отмечает эксперт, этого назначения не достаточно, чтобы новое правительство полностью взяло под свой контроль военные силы Украины.

«Думаю, это связано с тем, что на разных уровнях работают прежние люди, заменить их быстро невозможно. Тем более, что само министерство обороны по-прежнему под контролем людей Порошенко. Я бы не искал черную кошку там, где ее нет. Есть такой переходный процесс с эксцессами и закончится он тогда, когда будут заменены кадры на тех, кого поставит команда Зеленского. Я не думаю, что есть руководство команды Зеленского или нового руководителя Генштаба идти на обострение», — считает Погребинский.

При этом эксперт также заявляет, что обострение ситуации произошло в рамках продвижения ВСУ в «серую» зону.