Эксперты заявили, что новый iPhone X сможет отличить НЛО от обычного самолета

Американские программные инженеры заявляют, что скоро для смартфонов iPhone X выйдет приложение, позволяющее отличать НЛО от самолетов при помощи камеры. Оно будет сверятся с базой данных NASA о летательных аппаратах.

Новый iPhone X обладает мощной камерой, которая позволит заснять физические объекты на высоте до 2 километров. Затем, изображение будет сравниваться с базой данных NASA, к которому приложение будет иметь доступ и в которою внесена информация о всех летательных аппаратах, замеченных с 1985 по 2015 годы. Согласно данным «ВладТайм», приложение запустят уже весной 2018 года.

Уфологи надеются, что это нововведение позволит не только идентифицировать летающие объекты сомнительного происхождения, но и создать глобальную карту наблюдений за ними. По их мнению, таким образом можно будет вычислить возможные наземные базы инопланетян, а также перехватить или уничтожить внеземных захватчиков еще на подлете.