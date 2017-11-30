В Лос-Анджелесе ракету Falcon 9 перепутали со спектральным НЛО

В Лос-Анджелесе ракету Falcon 9 от компании SpaceX спутали со спектральным НЛО, как сообщает VistaNews.

22 декабря в 17.30 люди увидели в небе нечто удивительное и очень яркое, и многие подумали, что это может быть нашествие пришельцев. Некоторые в шутки стали писать в Сети, не Санта-Клаус ли решил посетить Лос-Анджелес таким странным образом. НЛО наблюдало очень много местных жителей, поскольку в такое время у большинства работа уже заканчивалась. Люди спрашивали друг у друга, что это может быть, и из-за многочисленных комментариев в социальных сетях интернет-сервера даже на некоторый срок перегрузились.

Уфологи никак не комментировали происходящее. Однако позже ситуацию разъяснил руководитель американской компании SpaceX Илон Маск, в шутку сравнив изображение объекта с НЛО над Северной Кореей, но указав и то, что на самом деле над Лос-Анджелесом пролетала его ракета Falcon 9. Объект стартовал с расположенной неподалеку авиабазы Ванденберг, потому жители города и увидели такое зрелище, представляющее собой на самом деле не спектральный корабль пришельцев, а только выхлоп.