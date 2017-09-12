Ученые выяснили, что будет с Землей, если на 24 часа Солнце потухнет

Исследователи, которые долгое время занимаются изучением активности Солнца, предположили, что может произойти с живым организмами, если звезда прекратит свое существование на 24 часа.

Американские специалисты утверждают, что спустя восемь минут с того времени, как Солнце потухнет, планету покроет темнота. При этом люди будут отчетливо видеть звезды и совсем не смогут лицезреть спутник Земли. Ученые утверждают, что активно начнут вянуть растения и прекратят вырабатывать кислород.

На Земле у людей возникнут проблемы с электричеством, которое совсем со временем пропадет. За сутки изменений не заменят лишь морские обитатели, передают ученые.