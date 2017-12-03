Ученые: Иисус Христос был представителем инопланетной расы

Ученые по инопланетным явлениям заявили, что на самом деле Иисус Христос является представителем внеземной цивилизации. Доказательство этому ученые обнаружили в Библии.

Уфологи из США проанализировали библейскую историю про Вифлеемскую звезду, которая сопровождала трех волхв в хлев, где Дева Мария рожала своего сына Иисуса. Уфологи усомнились, что простая звезда смогла бы передвигаться и освещать путь мудрецам. Именно поэтому ученые предположили, что имело место быть НЛО.

Журналисты с портала «ВладТайм» утверждают, что ученые даже нашли доказательства в самой библии, а также в древних египетских рукописях, которые ныне находятся в музеях. Если НЛО присутствовало рядом с Христом, то, возможно, и сам Иисус был инопланетным существом, заявляют уфологи.