Учёные рассчитали, что будет с Землёй, если Солнце погаснет на сутки

Ученые из США научным методом смогли рассчитать, что может произойти с Землей, если не будет солнечного света и тепла на протяжении 24 часов. Результаты показали, что планета уже начнет вымирать.

Специалисты смогли предугадать сценарий, который ожидает Землю, если Солнце вдруг неожиданно погаснет. Буквально через 5-10 минут всю планету охватит тьма, а ещё через несколько часов температура воздуха составит всего пять градусов тепла.

Сообщается, что простейшие растения моментально начнут вымирать, а другие, в том числе деревья, не будут вырабатывать жизненно необходимый кислород. Изменения не коснуться лишь морских обитателей, которые за 24 часа без Солнца разницы не заметят.