Уфологи нашли НЛО, который похож на «Тысячелетнего сокола» из «Звездных войн»

Опытные уфологи из Великобритании были поражены, когда смогли зафиксировать необычный НЛО, что очень напоминает известного «Тысячелетнего сокола» из серии фильмов про «Звездные войны».

Уфологи зафиксировали в графстве Дарем необычный НЛО, который впервые был обнаружен на данной территории. Кроме того, очевидцы утверждают, что странный объект в точности повторял образ всем известного «Тысячелетнего сокола» из легендарных «Звездных войн». Сообщается, что 57-летняя британка смогла сфотографировать объект на камеру мобильного телефона.

Британцы утверждают, что НЛО появился мгновенно и буквально испарился в небе. Перепутать с другим летательным аппаратом НЛО не могли, так как видели его достаточно близко.