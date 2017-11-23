Уфологи сообщили, что за два месяца НЛО прилетали 17 раз

Опытные уфологи озвучили шокирующие цифры, которые говорят, сколько раз НЛО прилетало только на территорию США. Об этом передают журналисты портала «ВладТайм».

Стало известно, что октябрь-сентябрь пришельцы на своих космических объектах появлялись на территории Америки 17 раз. При этом уфологи также назвали и общую цифру визитов НЛО, начиная с января текущего года и по сентябрь. Всего более 70 раз специалисты могли видеть гостей из других планет или галактик.

При этом уфологи не отрицают, что, возможно, пришельцы прилетали и чаще. Однако тогда их просто не видели люди. Большинство раз НЛО видели на полях, горах и возле крупных вулканов.