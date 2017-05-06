Конспирологи рассказали о подземных трехметровых гигантах

Конспиролог и специалист по инопланетным цивилизациям Родни Клэфф заявил, что в подземельях нашей планеты проживают самые настоящие гиганты, рост которых составляет от трех метров. Об этом сообщает «ВладТайм».

Уфолог Родни Клэфф рассказал, что человечество не единственная цивилизация, которая проживает на Земле. По его словам, в самом центре планеты тайно скрываются трехметровые гиганты, которые жили ещё во времена Второй мировой войны. Нередко сейчас археологи сталкиваются на раскопках со скелетами, рост которых может достигать и пяти метров.

Сообщается, что древнее гуманоиды могли прятаться от нацистских захватчиков и сейчас не покидают свое подземелье. Клэфф также выяснил, что существует несколько тоннелей на полюсах, которые могут привести прямо к огромным гуманоидам.