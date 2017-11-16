В Минобороны США начнут изучать внеземную жизнь на Земле

В Минобороны США начнут изучать внеземную жизнь, которая бывала на Земле в период с 2007 по 2015, как сообщают журналисты VladTime.

Информацию для исследований предоставили эксперты в области инопланетных явлений. Пентагон этим занялся, когда было доказано, что НЛО посещало Землю ещё со второй половины прошлого века. Речь идёт о секретных исследованиях, ведущихся и до наших дней.

Представители пресс-службы подчеркнули, что результаты, которые дала тайная программа, несколько не сходятся с другой информацией. Теперь у ведомства два месяца на то, чтобы официально огласить, подтверждается или опровергается возможность присутствия внеземных существ на нашей Земле. Стоит отметить, что большая часть наблюдений за инопланетянами проводилась в Соединённых Штатах, однако часто их видели и на территории других стран.