Диетологи назвали 5 продуктов для крепкого сна

Специалисты в области диетологии указали 5 продуктов для крепкого сна, причём они также дают возможность побороть болезнь Альцгеймера, по информации журналистов VistaNews.

По словам учёных, если человек не высыпается, то у него начинаются серьёзные проблемы со здоровьем. В частности, формируется болезнь Альцгеймера. По мнению диетологов, если мозги не отдыхают, то они продуцируют на максимуме бета-амилоид белков, что и приводит к болезням. Чтобы как-то это нивелировать, нужно употреблять соответствующие продукты.

В частности, специалисты рекомендуют включить в рацион некоторое количество тёплого молока, бананов, тыквы, орехов и апельсинов. Благодаря молочным продуктам стабилизируется температура тела и происходит выделение триптофана и аминокислот, а это приводит к нормализации здорового сна. Чтобы последний был спокойным, поможет употребление орехов, поскольку увеличивается мелатонин.