В Мексике в ночном небе очевидцы сняли на видео НЛО

В Сети появилось поражающее видео, на котором в ночном небе видно настоящий НЛО. Подозрительный объект в небе зафиксировали в столице Мексики.

Опытный уфолог Блейк Кузенс 2 января 2018 года на своем канале на YouTube опубликовал видеоролик, который доказывает слова очевидцев. Дело в том, что мексиканцы увидели ночью в небе НЛО, который четко видно на видеоролике. Кузенс говорит, что сам НЛО пролетал совершенно беззвучно и незаметно, так как о него не исходил свет.

Однако очевидцы также утверждали, что вокруг НЛО передвигались другие более мелкие объекты, которые и подсвечивали корабль пришельцев.