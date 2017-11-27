Британские эксперты заявили, что майонез в оливье снижает мужскую потенцию, вследствие чего теряется удовольствие от секса. Дело в том, что некоторые компании-производители считают нужным добавлять в соус йодированную соль, а она очень вредна для мужчин, по данным журналистов VladTime.

Специалисты отмечают, что майонез является достаточно популярным продуктом, являясь составляющей самых разных блюд. У многих людей праздники без него не обходятся, поскольку на столе оказываются оливье и прочие многокомпонентные варианты.

Учёные обращаются к производителям майонеза, чтобы те перестали делать йодированную соль составляющей частью соуса, а людей просят употреблять его в минимальном количестве. Если так не делать, то постепенно половая жизнь для мужчин перестанет быть интересной или будет длиться минимум, когда удовольствие уже практически невозможно.