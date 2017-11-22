NASA: К Земле движется метеорит размером с небоскрёб

Специалисты из американского ведомства NASA обнародовали информацию о том, что К Земле движется метеорит размером с небоскрёб. Предполагается, что он может упасть в водах Атлантики 7 января, как сообщает новостное издание VladTime.

Астрономический номер метеорита – bl987602, отдельного имени ему ещё не дали. Часть исследователей говорит о том, что небесное тело может не добраться до поверхности Земли, поскольку при взаимодействии с нашей атмосферой в результате трения самоуничтожится. Если так и не произойдёт, метеорит, размеры которого перед вхождением равны небоскрёбу, существенно уменьшится, потом при падении будет не опасным.

До этого предполагали, что это небесное тело упадёт 1 января, однако так не случилось. Метеорит несколько отклонился в сторону. Обнаружили его в декабре. По данным экспертов, наша планета каждый день подвергается постоянной космической бомбардировке, но нет информации о том, чтобы в ближайшие месяцы какой-то метеорит привёл ударом к уничтожению Земли.