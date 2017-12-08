Учёные: Создано устройство для лечения звона в ушах

Специалисты из Мичиганского Университета создали устройство для лечения звона в ушах. По данным журналистов VladTime, разработка воздействует на мозговой ствол, где и зарождается заболевание.

Звон в ушах, который также называют тиннитусом, происходит при гиперактивности и синхронизации нейронов. Новое устройство подаёт ряд электрических импульсов в область шеи, щеки, а также само ухо. Тогда происходит стимуляция синаптической пластичности.

Разработку тестировали на 20 добровольных участниках. По итогу исследования, два человека вылечились, а у 11 существенно улучшилось самочувствие. Это воодушевило учёных, и в настоящее время эксперты создают планы того, как помогать разным группам больных.