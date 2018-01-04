Фиолетовый НЛО зафиксировали уфологи на Кипре

Уфологам на территории Кипра удалось зафиксировать летающую тарелку пришельцев, которая излучала фиолетовый свет. На данный момент специалисты изучают снятые кадры.

Журналисты на Кипре передают, что уфологам удалось найти в ночном небе настоящий НЛО. Как передают специалисты. На этот раз инопланетный аппарат появился в фиолетовых лучах и на несколько секунд зафиксировался в небе, после чего испарился.

НЛО обнаружили на береговой линии ещё 4 января. Местные жители утверждают, что на данной территории корабль пришельцев видели не один раз.