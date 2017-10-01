Инопланетяне прибыли: На Аляске сняли на видео НЛО

Интернет буквально «взорвал» видеоролик, на котором зафиксировано одного пришельца у инопланетного НЛО. Видео вызвало немалые споры среди пользователей Сети.

На YouТube пару дней назад появилось видео, которое показывает, как один из пришельцев на Аляске ходит по безлюдному полю в направлении своего космического корабля. На кадрах можно увидеть четкий силуэт гуманоида. Видео напугало пользователей Сети, которые впервые смогли увидеть пришельца.

Однако не все интернет-пользователи верят в подлинность данного видео и ждут официальных заявлений по этому поводу со стороны международных уфологов.