Эксперты: Программа США по изучению НЛО скрывает больше, чем говорят военные

Эксперты в изучении феномена НЛО из ассоциаций исследователей инопланетных явлений и MUFON уверяют, что программа Пентагона, которая была рассекречена, значит для науки и человечества больше, чем о том говорят военные.





Журналисты «ХотГео» рассказывают, что уфологи изучили все доступные данные и интервью сотрудников тайного отдела и пришли к выводу, что эта программа Пентагона имела более обширное значение. Конечно, эксперты не отрицают, что работа велась для выявления потенциальной опасности для Земли из космоса. Но они также заметили, что военные многое не договаривают.



Сотрудники отдела не распространяются о чётких результатах исследований, обобщая всё фразой: «В программе бумажной волокиты больше, чем реальной работы». На самом деле, это не так. В архивах уфологических центров и администрации США хранится несколько десятков документальных подтверждений тому, что люди во Вселенной не одиноки, а технологии соседей людям пока сложно понять.



Кстати, уфологи также считают, что США работает над созданием сверхсовременного оружия, основа для которого была взята у инопланетян. Специалисты требуют раскрытия всех документов, чтобы наука смогла продвинуть человечество на тысячи лет вперёд за короткое время.