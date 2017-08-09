Уфологи сняли на видео колонию пришельцев на Луне

Уфологам удалось доказать, что инопланетные жители нашли себе место для обитания прямо на спутнике Земли. Космические аппараты сняли на видео целую колонию инопланетян на Луне.

В YouTube появилось шокирующее видео, которое доказывает не только сам факт существования пришельцев, но и показывает, как они живут. Дело в том, что при помощи специальных космических аппаратов, уфологам из США удалось зафиксировать целую колонию гуманоидов на Луне.

Видео уже просмотрели почти сто тысяч людей, которые были поражены увиденным. Однако нашлись и те, которое посчитали, что данные здания на луне были построены космонавтами, а не инопланетными жителями.