Учёные из США: Вода на древних метеоритах указывает на инопланетян

Группа исследователей из США сообщили, что подошли совсем близко к открытию для всего человечества инопланетных существ. Недавно на древнейших метеоритах была найдена вода, что может свидетельствовать о наличии на них жизни.

Ученые заявили, что на метеоритах Заг и Монахана одновременно был найден источник воды. Известно, что вода и кислород стали основой для зарождения жизни на Земле и теперь на древних метеоритах был обнаружен один из компонентов. Ученые заявляют, что вода может говорить о том, что данная местность является обитаемой.

Пока специалистам не удалось зафиксировать на поверхности Зага и Монаханы гуманоидных существ. Однако ученые продолжат свои исследования в данном направлении.