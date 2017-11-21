Учёные: Глобальное потепление не гарантирует теплую зиму в 2018 году

Учёные из Ратгерского исследовательского университета в Нью-Джерси, США, заявили, что глобальное потепление не гарантирует теплую зиму в 2018 году. Специалисты подчеркнули, что возможно также резкое похолодание на короткие сроки вследствие особенностей климата Арктики.

По словам ведущего автора исследования, профессора Дженнифер Фрэнсис, от погоды в 2018 стоит ожидать множества экстремальных явлений. Далеко не все из них будут связаны с глобальным потеплением, как в 2017. Эксперт подчеркнула, что несмотря на достаточно резкое таяние ледников в Арктике, зима этого года частично останется холодной.

Дженнифер Фрэнсис на примере ситуации в США пояснила, что возможны резкие скачки температуры в сторону понижения. Затронуть это должно, в основном, Северное полушарие Земли, однако может достигнуть и Южного. По словам профессора, многие политики говорят о скором глобальном потеплении, которое непременно нарушит жизнь всей планеты в ближайшем будущем, однако на самом деле до катастрофы ещё очень далеко. В настоящее время исследования по поводу взаимосвязи таяния ледников в Арктике и повышения температуры продолжаются, как сообщает HotGeo.