Американские медики дали рекомендации, как не травмироваться на горнолыжном курорте. Как сообщает VladTime, особо осторожно следует себя вести любителям кататься на сноуборде, поскольку это самый опасный зимний вид спорта.

Больше половины пациентов, обращающихся в американские больницы после пребывания на горнолыжных курортах, говорят, что получили их именно из-за сноуборда. Этот вид спорта очень популярный, но и удариться можно сильно, получив повреждения позвоночника, тазобедренного участка, плеч, кистей, коленей, ступней и щиколоток.

Ортопеды и профессиональные спортсмены подчёркивают, что чаще всего такое случается, потому что люди невнимательны и пренебрегают техникой безопасности. Чтобы не оказаться в больнице после горнолыжного курорта, нужно иметь хорошую физическую форму, а также не забывать о воде. Одежда и экипировка не должны иметь никаких повреждений. Запрещено напиваться или принимать какие-либо психотропные вещества. Всегда следует носить шлем, спускаясь только тогда, когда погода максимально благоприятная.