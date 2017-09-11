Два жутких НЛО показали в прямом эфире американского телеканала

Американский телеканал случайно в режиме прямого эфира показал два НЛО, которые внезапно появились за спиной у местных ведущих. Видеотрансляция эфира уже появилась в Сети.

В сети YouTube опубликовали новое видео, которое показывает, как во время эфира на телеканале KOIN 6 внезапно возникло НЛО, а сами ведущие изначально его даже не заметили. Об этом сообщает сайт vladtime.ru. Происшествие произошло в американском городе Портленд.

Пользователи сети, которые посмотрели видео, были шокированы увиденным. По их мнению, камера действительно смогла зафиксировать НЛО, однако некоторые заявили, что яркие объекты могли оказаться светом от фар автомобилей.