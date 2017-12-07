В США НЛО максимально приблизился к человеку

Очевидцы засняли появление ужасного НЛО в центре района Великих озёр, что в США. Специалисты утверждают, что гигантский корабль пришельцев появился в этом регионе не просто так.

Уфологи проанализировали карту появления пришельцев в США и пришли к выводу, что это напрямую связано с активностью внеземной цивилизации на Земле. Американское сообщество охотников за НЛО акцентировало внимание на том, что в центре Великих озёр в США корабль пришельцев максимально приблизился к человеку. Очевидцы на камеру видеорегистратора засняли, как объект спускался к автомобильной дороге на несколько секунд, после чего улетел в неизвестном направлении.

На данный момент неизвестно, куда именно направился НЛО из Великих озёр. Некоторые уфологи полагают, что пришельцы приблизились к водителям с целью изучить средства передвижения землян. В ближайших районах не поступали сведения о появлении кораблей внеземного происхождения.