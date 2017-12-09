Уфологи рассказали, как выследить НЛО и гуманоидов

Уфологи из США заявили, что каждый житель планеты может отследить НЛО и гуманоидов. Однако к поиску пришельцев важно правильно подготовиться и следовать советам специалистов.

Опытные уфологи за НЛО рассказали, что если есть большое желание и стремление, то каждый человек может обнаружить и даже зафиксировать НЛО. Специалисты утверждают, что лучше всего на поиски гуманоидов стоит выходить именно в темное время суток. Также важно уметь отличать НЛО и другие летательные аппараты, к примеру, дроны, вертолеты и самолеты.

Чаще всего НЛО появляются именно во время грозы и дождя, а также большая активность инопланетян фиксируется над различными вулканами. Из специальной техники понадобятся только очки ночного видения.