В Аризоне обнаружили НЛО в форме сферы

В Аризоне обнаружили появление НЛО в форме сферы, которое составляло примерно 30 метров в диаметре. Снят объект был местным жителем, выставившим ролик на YouTube, как сообщает VladTime.

Таинственный сферический объект с одной стороны был оснащён прожектором, светившим довольно далеко. По мнению уфологов, таким образом инопланетяне могли сканировать местность и изучать, как себя ведёт человечество. НЛО привлекло внимание даже сотрудников местной полиции.

Стоит отметить, что в Аризоне космические корабли пришельцев – не такое редкое явление. Их часто наблюдали над пустыней Невада, а также небольшими населёнными пунктами штата. По какой причине именно эти места облюбовали инопланетяне, специалисты ответить затрудняются.