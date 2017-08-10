В США очевидцы над аномальной «Зоной 51» заметили НЛО

Очевидцы из пассажирского авиалайнера смогли зафиксировать через окно самолета в небе загадочный НЛО, который пролетал в облаках. Уфологи утверждают, что НЛО в «Зоне 51» встречается достаточно часто.

Сообщается, что на территории засекреченной американской военной базы. Очевидцы снова увидели загадочный НЛО. Только на этот раз свидетелями стали пассажиры самолета, которые через окно увидели объект инопланетного происхождения. Уфологи утверждают, что на территории «Зоны 51» подобные корабли пришельцев замечали неоднократно, однако специалисты до сих пор не могут объяснить, с чем это связано.

Однако пользователи Сети усомнились в факте существования НЛО и предположили, что пассажиры самолета могли перепутать летающую тарелку с военным аппаратом.