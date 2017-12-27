В Японии уфологи обнаружили признаки инопланетного вторжения

На территории Японии уфологи смогли обнаружить ужасающие облака, которые являются предвестниками того, что совсем скоро на Землю прибудут пришельцы с иных галактик. Такие шокирующие выводы сделали японские уфологи.

Корреспонденты из портала «ВладТайм» передают, что недавно в Японии зафиксировали первые признаки инопланетного вмешательства. Сообщается, что на небольшом острове Кюсю появились гигантские облака, которые периодически меняли свой цвет и длительное время не уходили. Местные жители даже успели сфотографировать зловещее явление, чтобы поделиться в Сети.

Уфологи предположили, что данный знак говорит о том, что человечество скоро увидит первых пришельцев. Однако ученые из США говорят, что странные облака образовались из-за повышенной влажности воздуха.