Уфологи рассекретили редкие снимки гуманоида в НЛО

Итальянский уфолог, а также доктор наук Роберто Пинотти опубликовал в Сети редкие кадры гуманоида, который находится внутри своего НЛО. Фотографии буквально «взорвали» Интернет, однако многие стали сомневаться в подлинности снимков.

Роберто Пинотти заявил, что на протяжении всей своей жизни изучал НЛО, которые появлялись на территории Италии. Своими знаниями ученый решил поделиться в своем печатном издании, которое можно приобрести в начале февраля. В книге можно увидеть редкие кадры НЛО, которые ранее нигде не были показаны.

По словам Роберто Пинотти, самым запоминающимся случаем, стало событие 1957 года. Тогда гуманоид показался прямо со своего летающего корабля, и этот момент удалось сфотографировать уфологу.