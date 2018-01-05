На пляже в Великобритании эксперты нашли заброшенный НЛО

Уникальную находку сделали местные охотники за НЛО на пляже в Великобритании. По словам специалистов, они обнаружили древнее НЛО, который упал в воду ещё в 90-х годах.

Как передают журналисты портала «Версия.Инфо», на пляже в Южном Уэльсе уфологи обнаружили редкую находку, которая даст ученым больше понимания о существовании пришельцев. Дело в том, что НЛО, которое в 90-х годах упало в воду, выплыло на берег. Из-за соленой воды на летательном аппарате заметны следы разрушения и эрозии.

Однако сами специалисты настаивают, что на берег волнами прибило именно корабль гуманоидов. Возможно, они взорвались в небе и потерпели крушение или таким образом высадились на Землю.