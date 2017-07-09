Ученые рассказали о пользе секса в носках

Группа ученых из Голландии провели уникальный эксперимент, который показал, что сексом лучше заниматься в носках, чем без них. При этом носки советуют одевать именно представительницам женского пола.

Голландские исследователи обнаружили, секс в носках помогает лучше и эффективнее достигать оргазма даже тем женщинам, которые в этом плане имеют проблемы. Результаты эксперимента показали, что только 50 процентов женщин смогли достичь оргазма во время секса, если они были босиком.

При этом около 80 процентов женщин достигли желаемого оргазма, когда занимались любовью в носках или гетрах. По словам ученого Герт Холстедж, носки помогают женщине полноценно расслабиться и полностью насладится процессом.