Учёные: Разработан алгоритм проверки времени чтения РНК в клетках

Специалисты из частной некоммерческой Лаборатории в Колд Спринг Харбор, Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук и Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе разработали алгоритм проверки времени чтения РНК в клетках. Это программа, которая по принципу своей работы частично напоминает Riboseq – метод, основанный на секвенировании и захвате иРНК.

Название разработки – Scikit-Ribo. Специалисты отмечают, что благодаря этой программе биологам будет легче разобраться с точной взаимосвязью белковых «чертежей», закодированных в генах, и реально выдаваемым количеством белка. До этого такое определить было не возможно, поскольку не было понятно, когда происходит активация гена и копирование его сообщения в молекулу РНК, как сообщает HotGeo.

Эксперты предполагают, что в дальнейшем на основе их программы можно будет сделать первый шаг к созданию белка. Однако специалисты отмечают, что Scikit-Ribo необходимо тщательно испытывать и дорабатывать, поскольку если время чтения РНК в клетках определено, то со скоростью этого процесса в настоящее время не всё ещё ясно.