К Земле приближается метеор, который приведёт к землетрясению в Европе

Как заявили в Американском метеоритном обществе (АМО), к Земле приближается метеор, который приведёт к мощному землетрясению к Европе. По информации VladTime, упасть на Землю он может 29 или 30 января.

Небесное тело относительно крупное, так что атмосфера планеты полностью его не задержит. Точные координаы падения в настоящее время не известны. Кроме того, часть экспертов полагает, что метеор может приземлиться вообще где-то в Евразии, то есть, это не обязательно должна быть Европа.

По последним данным, расстояние небесного тела до Земли составляет 72 тысячи километров. По мнению части экспертов, метеорит откололся от более крупного в своё время, который также упал на планету, приведя к достаточно слабому землетрясению. Однако данный камень слишком крупный для такого. Земные же толчки из-за нового метеорита могут доходить в отдельных районах до 7 баллов.