Обнаружена смертоносная звезда-убийца

Астрономы обнаружили смертоносную звезду-убийцу. Учёные утверждают, что звезда приближается к нам.

Учёные рассказали, почему стоит опасаться новую звезду-убийцу. Найден астрономический объект, который назвали Глизе 710 в честь Вильгельма Глизе, написавшего каталог близлежащих звёзд.

Глизе 710 представляет собой одиночную относительно тусклую оранжевую звезду–карлик. и отличается от других звёзд-карликов своей чрезвычайно быстрой скоростью. Сегодня она находится от нас на расстоянии примерно в 64 световых года. Прежние исследования предсказали, что дистанция сократится до 1 светового года, что в 4 раза меньше, чем расстояние от Земли до ближайшей звезды-карлика. Однако эти расчёты были не точны. Специалисты провели новое исследование, которое показало, что Глизе 710 приблизиться к Солнцу, и соответственно, к нашей планете ещё ближе, чем ожидалось. Это позволит жителям Земли увидеть звезду, которая будет размером с планету Венера, что происходит один раз в 600 миллионов лет.

Из-за этого после столкновения со звездой Глизе 710 около 100 миллионов комет обрушится на Солнечную систему и, соответственно на нашу планету, что станет причиной метеорических дождей и повышенной деятельностью новых комет.

Но не нужно начинать строить бункер, ведь астронавты предсказали, что подобная катастрофа произойдет только через 1б5 миллиона лет или же через 40 тыс. поколений.