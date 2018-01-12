Французские учёные доказали причину хруста пальцев

В Париже учёные провели новый эксперимент и доказали причину хруста пальцев. Французские исследователи добрались до истины при помощи математической модели.

Хруст пальцев для некоторых является раздражительным звуком, а других заставляет вздрагивать, вспоминая страшные наставления взрослых. Более полувека человечество не могло найти точную причину данного явления. Ранние исследования в 2015 году показали, что причина неприятного звука кроется в пузырьках газа, которые находятся внутри сустава. Заглянув с помощью МРТ внутрь сустава, эксперты заключили, что звук образуется во время появления пузырьков газа.

Однако данным этого исследования усомнились французские математики. В этом году в Париже был организован новый эксперимент. Для того чтобы добраться до истины они воспользовались помощью математической модели. Результаты их эксперимента были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Непосредственное наблюдение за действиями модели дали возможность заключить, что звук вызывает не образование пузырька воздуха в суставе, а его процесс их лопания во время симуляции движения. Канадские учёные добавили, что пузырьки могут лопаться не полностью, а частично. Стоит отметить тот факт, что если сустав подвержен издавать хруст, то новые образования пузырьков позволят звуку повториться лишь спустя 20 минут.

Впрочем, математики из Политехнической школы не отрицают тот факт, что звуковые волны могут происходить и во время образования пузырька, однако в меньшей динамике.