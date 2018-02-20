Художник научил искусственный интеллект рисовать сюрреалистичные обнаженные картины

В последнее время искусственный интеллект шагнул далеко вперед. Еще недавно пользователей интернета удивляла его способность заменять лица героев порнографического содержания на лица людей с фотографий. А теперь роботы научились рисовать изображения, схожие с обнаженными портретами.

Художник Робби Баррат начал использовать искусственный интеллект не совсем обычным образом. Он начал использовать роботов для того, чтобы они начали рисовать картины. Машины, основанные на методе глубинного обучения, представляют довольно сюрреалистичные изображения, некоторые из которых сравнивают с работами Сальвадора Дали.

Подобные изображения показывают, как искусственный интеллект воспринимает человеческое тело на данном этапе своего развития. Однако многие отмечают, что в несколько непонятных изображениях угадываются черты людей, а если судить по цветам – то еще и обнаженных. Не все из них настолько удачны, но даже небольшой процент говорит о большом успехе.