Компания Pfizer начала разработку уникального препарата для повышения эрекции

Спустя 20 лет после выхода знаменитого препарата «ВИАГРА», разработчики из фармацевтической компании Pfizer проинформировали, что готовят новый уникальный препарат, который способен лучше бороться с эректильной дисфункцией у мужчин.

Сообщается, что ученые из корпорации Pfizer планируют найти новое чудодейственное средство, которое лучше «ВИАГРЫ» и безопаснее сможет повысить эрекцию у мужчин. Известно, что фармацевтический гигант уже выделил на разработку уникального препарата до 7,9 млрд долларов.

Однако конкуренты Pfizer компании Merck и Johnson&Johnson также хотят превзойти всеми известную синюю таблетку и разработать свой улучшенный аналог «ВИАГРЫ». При этом данные фирмы планируют потратить более 10 млрд долларов.