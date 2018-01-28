Учёные научат роботов реагировать на прикосновения человека

Американские учёные учат роботов правильно реагировать на прикосновения людей. По их мнению, это важный этап на пути взаимодействия человека и машин, которое в последующем может открыть больше возможностей.

Андреа Баджи и Дилан Лоузи обратили своё внимание на то, что всё взаимодействие между роботами и людьми ограничивается средствами управления, но никак не прикосновениями. Они рассмотрели ситуацию, при которой один человек останавливает руку другого, чтобы он не пролил напиток из кружки в своей руке. Большинство роботов, после подобных исправлений, возвращается к предыдущему маршруту движения и совершает ошибку, которая приводит к последствиям, которые пытались предотвратить.

Они занялись созданием системы, которая при помощи датчиков и программ, научит механизм правильно реагировать на поправки извне. Это может стать новым этапом взаимодействия, когда на производстве люди смогут поправлять роботов, и они будут учиться на подобных моментах.