Ученые: Кофеин снижает риск почечной недостаточности у новорожденных

Американские ученые из Университета Алабамы, в результате длительных опытов выяснили, что небольшая доза кофеина способна значительно снизить риск почечной недостаточности у новорожденных детей. Результаты исследований были опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Ученый Дэвид Аскенази заявил, что дети, которые родились недоношенными, очень часто подвергаются риску сердечной или почечной недостаточности. Однако последние исследования показали, что небольшая доза кофеина для новорожденных в течение первых семи дней после рождения, уменьшает заболеваемость и тяжесть острых заболеваний.

«Результаты исследования, безусловно, могут изменить клиническое лечение в пользу кофеина, что в конечном итоге может снизить заболеваемость и смертность, связанные с развитием опасных заболеваний у новорожденных», - сообщил доктор Аскенази.