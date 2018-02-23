Ученые из США рассказали, почему курение провоцирует ожирение

Американские ученые утверждают, что курильщики рискуют прибавить в весе, поскольку каждая выкуренная сигарета провоцирует приступ голода. Диетологи заявили, что курящий человек в день получает прибавку от 200 калорий, что с годами может привести к ожирению.

Отказ от курения уже давно связан с прибавлением веса. Однако новое исследование в Коннектикуте показало, что люди, которые курят ежедневно, едят дополнительно на 200 калорий больше, по сравнению с некурящими людьми. Профессор Жаклин Вернарелли утверждает, что курящие люди реже следят за своим питанием, а потому приступы голода утоляют быстрой пищей, которая является вредной для организма.

Исследование показало, что курильщики также имеют менее разнообразный выбор продуктов питания, что уменьшает вероятность употребления сбалансированных блюд. Это может быть связано с тем, что курение усложняет работу вкусовых рецепторов.