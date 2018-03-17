Учёные рассказали, как перепрограммировать ячейки памяти мозга

Как мы знаем то, что произошло с нами вчера или в прошлом году? Как мы узнаём места, в которых бывали и людей, которых встречали? Учёные рассказали, как работает память и как её можно перепрограммировать.

Долгосрочная память о конкретных местах расположена в так называемых нейронных местах головного мозга. Команда нейробиологов из Тюбингенского университета (Германия) под руководством доктора Андреа Бургалосси перепрограммировали эти участки мозга у мыши, путём стимуляции отдельных нейронов электрическими импульсами. Результаты данного исследования публикуются в журнале Cell Reports.

Для каждого увиденного нового места в головном мозге отводится определённая комбинация нейронов, образуя своего рода «карту места». Пока мы пребываем в одной среде, она остаётся неизменной, но структурируется, как только мы попадаем в другую, создавая новую «карту места».

После исследования нейробилогов под руководством Андреаса Бургалосси стало известно, что с помощью электрических импульсов можно воздействовать на менее активные нейроны «карты места», тем самым перепрограммируя их. В дальнейшем станет возможным изменение воспоминаний или улучшение способностей к запоминанию и фиксированию информации об увиденных новых местах.