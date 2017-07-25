Учёные назвали основные факторы бедности

Учёные из международной группы Lancet назвали основные факторы бедности. Они отмечают, что именно это фактически не даёт людям подниматься из низов, влияя и на общее экономическое развитие целых государств.

К таким факторам причисляют инсульт, ишемию и рак. Международная группа Lancet провела комплексный анализ, чтобы определить, как можно сократить масштабы нищеты и вреда от неинфекционных заболеваний, от которых каждый год умирает 16 миллионов человек.

Также эксперты отмечают, что имеет место влияние и диабета, а также хронических респираторных заболеваний. Беднякам сложно постоянно покупать лекарства для борьбы с ними, как сообщает HotGeo. Специалисты подчёркивают, что лучшей помощью в данном случае будет инвестирование в производство медикаментов от диабета и прочего, чтобы максимально их удешевить, сделав доступными для всех.