Энтузиасты поделились видом неба, которое могло бы быть в мегаполисах

В связи с перенаселением мегаполисов и загрязнением окружающей среды люди даже забыли, как выглядит звёздное небо. Фотографы из SKYGLOW опубликовали снимки, на которых они показали, как бы выглядело небо над крупными городами, если б они снизили уровень загрязнения окружающей среды.

Компания и ранее публиковала подобные фотографии других мегаполисов США. Для того чтобы получить нужное фото, специалисты собирали кадры, которые позже изменяли для достижения нужного результата. Фотография, на которой изображён звёздный Нью-Йорк, особенно восхищает.

Однако целью данных кадров было показать, насколько человек вредит окружающей среде. Ведь если ночью не видно звёзд, то днём жители лишены солнца и чистого воздуха.